Минэнерго ждет в 2020г среднюю цену нефти около $30/барр

Минэнерго РФ ожидает среднюю цену на нефть в 2020 году около $30 за баррель, не ждет, что текущий кризис перепроизводства нефти сильно повлияет на параметры, заложенные в Энергостратегию до 2035 года, сообщил директор департамента добычи и транспортировке нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков в ходе онлайн-форума "Турбулентность ТЭК: точки роста в новой реальности"
"Мы полагаем, что, скорее всего, кризис не сильно повлияет на параметры нефтестратегии до 2035 года по одной простой причине, что туда закладывались цифры (..) не сказать, что, высокие цены на нефть. Поэтому производственные показатели, скорее всего, сильно меняться не будут. Мы закладывали изначально отклонение от тех параметров, которые есть в ЭС от 7 до 10%", - сказал он.
"Договоренности в рамках ОПЕК+ (по снижению нефтедобычи - ИФ) в какой-то степени в это укладываются. Кроме того, стратегия - это долгосрочный документ. То, что мы видим, это не то, чтобы спекулятивные движения, но с другой стороны, если посмотрим на прошлый год, то там цена стояла в районе около $40 за баррель", - добавил Гладков.
"В этом году мы ожидаем, что цена будет в среднем в районе $30 с чем-то за баррель. То есть, она не будет $15-20 за баррель. На это собственно и направлены все наши усилия. А при этих ценах энергостратегия вполне укладывается в те параметры, которые мы предполагаем", - резюмировал он.
Согласно утвержденной в начале апреля Энергостратегии до 2035 года, в период до 2024 года добыча нефти и газового конденсата должна быть обеспечена в диапазоне 555-560 млн тонн в год, а в период до 2035 года - в 490-555 млн тонн.
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