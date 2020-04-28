Президент Азербайджана провел видеоконференцию с главой ЕБРР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел видеоконференцию с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти, сообщает сайт главы государства.
В видеоконференции также приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, представители ЕБРР.
А.Азизов
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