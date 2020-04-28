ICBC останавливает продажи привязанных к ценам на нефть инвестпродуктов после потери клиентами BOC $1,4 млрд

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), крупнейший по объему активов банк КНР, приостановил продажу розничным инвесторам финансовых продуктов, привязанных к ценам на нефть, на фоне огромных потерь, понесенных клиентами другого банка - Bank of China (BOC) - по аналогичным инструментам.
По данным Caixin, клиенты BOC потеряли порядка $1,4 млрд на инвестициях в продукты, привязанные к стоимости нефти WTI, после падения цены майских фьючерсов в отрицательную зону.
В связи с этим в интернете поднялась волна возмущения, а также появились призывы к банкам защитить розничных инвесторов и повысить их информированность относительно рисков инвестиций в подобные инструменты.
ICBC сообщил, что приостанавливает продажу новым инвестором продуктов, привязанных к ценам на нефть и другие сырьевые товары, в условиях резкого увеличения волатильности сырьевых рынков. Банк предупредил инвесторов, что вложения средств в эти продукты, ставшие очень популярными в Азии в последнее время, сопряжены с серьезными рисками.
Решение ICBC показывает, что китайский финансовый сектор стремится ограничить спрос на инвестиционные инструменты, привязанные к ценам на нефть, пишет газета Financial Times. Покупка этих продуктов еще совсем недавно считалась беспроигрышной инвестицией, с учетом падения цен на нефть до 20-летних минимумов.
BOC еще на прошлой неделе приостановил продажу соответствующих инвестиционных продуктов. Его клиенты не только полностью потеряли средства, потраченные на их покупку, но и остались должны банку, поскольку цена нефти ушла в минус. Многие из клиентов BOC в бешенстве и требуют от банка возмещения части их потерь, пишут СМИ.
В китайской социальной сети Weibo, являющейся аналогом Twitter, звучат призывы провести расследование в отношении BOC и заставить банк раскрыть данные о реальном объеме потерь инвесторов по продуктам, привязанным к стоимости WTI.
Тем временем, в BOC на прошлой неделе заявляли, что инвесторам придется покрыть потери по этим инструментам в полном объеме. Затем позиция банка несколько смягчилась.
"Есть ощущение, что банк готов взять на себя часть потерь", - отметил аналитик Jefferies Чэнь Шуцзинь.
Ограничения в период карантина не будут распространяться на депутатов парламента Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Азербайджана и Литвы договорились провести заседание МПК после окончания пандемии
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1717
Норвежский миллионер задержан по подозрению в причастности к убийству супруги
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в 13 населенных пунктах Азербайджана
Главы МИД России и Турции обсудили Идлиб и коронавирус
Киргизия из-за коронавируса будет праздновать 75-летие Победы без массовых гуляний, онлайн - президент
В ЕС объявление Хафтара о выходе из Схиратского соглашения считают неприемлемым
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Caspian European Club организовал два тематических Онлайн B2B Форума
“AccessBank” объявляет Тендер на поставку мебели.
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за первый квартал
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог