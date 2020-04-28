Режим ЧП по коронавирусу продлевается до 10 мая в городах и регионах Киргизии с очагами COVID-19 - указ

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о продлении до 10 мая режима чрезвычайного положения в трех городах и одном районе республики, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.
"Жээнбеков подписал указ о продлении до 10 мая включительно режима ЧП в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад, а также в Ат-Башинском районе Нарынской области", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным на 28 апреля, в Киргизии подтверждены 708 случаев заражения коронавирусом, восемь человек скончались, 416 излечились от инфекции.
Режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах страны, где зафиксированы случаи заражения с 25 марта. В этих регионах введен комендантский час.
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