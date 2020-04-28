Проверки Счетпалаты Азербайджана в 2019г обеспечили возврат в бюджет около 20 млн манатов

Счетная палата Азербайджана в 2019 году провела 63 аудиторские проверки, аналитические мероприятия и мониторинги, подчеркивается в данных палаты о деятельности в 2019 году.
При этом в 2019 году Счетпалата впервые начала проведение мониторингов, за прошлый год их число составило 10.
В 2019 году по сравнению с 2018 году число контрольных мероприятий сократилось на 18,9%.
В результате проверок было выявлено в общей сложности 561 нарушение (спад на 21,4% по сравнению с 2018г). Больше всего нарушений было связано с несоблюдением требований бюджетного законодательства (172), законодательства в сфере бухучета (119) и при проведении госзакупок (136).
По итогам проверок, проведенных в 2019 году, были восстановлены средства в размере 21 млн 308 тыс. манатов, в том числе в госбюджете – 19 млн 639, 2 тыс. манатов.
Кроме этого, в ходе контрольных мероприятий было выявлено неэффективное расходование средств на сумму 75 млн манатов.
А.Азизов
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