Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения", который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.
"Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины", - отмечает во вторник пресс-служба главы государства.
Зеленский убежден, что это исторический момент для всех украинцев и для него лично. "Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", - приводит пресс-служба его слова.
В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать 10 тыс. гектаров земли.
Законом запрещена продажа государственных и коммунальных земель, а вопрос о предоставлении иностранцам права покупать землю будет решаться на референдуме.
"Помимо того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе", - указали в пресс-службе президента.
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