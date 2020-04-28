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Дальнее зарубежье 28.04.2020 16:36

В ЕС объявление Хафтара о выходе из Схиратского соглашения считают неприемлемым

Решение командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара выйти из одного из ключевых для его страны соглашений не способствует стабильности в Ливии, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

По его словам, "последнее заявление Халифы Хафтара является односторонним, оно не направлено на укрепление стабильности в стране, и с ним нельзя согласиться".

"Мы призываем все стороны включиться в политический процесс и прекратить конфликт", - сказал пресс-секретарь во вторник на видеобрифинге в Брюсселе.

"Соглашение от декабря 2015 года - Схиратское соглашение - остается рамочными условиями для политического решения в Ливии, пока идет поиск других более надежных решений с процессом при участии и под руководством ливийцев и под эгидой ООН", - отметил Стано.

Поэтому, добавил он, ЕС призывает стороны к переговорам на основе договоренностей Берлинского процесса, ведущих к прекращению этого слишком затянувшегося конфликта.

Евросоюз также призывает включиться в процесс все стороны, способные оказать влияние на конфликтующие стороны с целью прекращения вооруженных действий и поиска политического решения, в котором нуждаются страна и ее граждане, подчеркнул представитель Борреля.

Хафтар в понедельник объявил о выходе из соглашения, и о том, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями. Также он сообщил, что отныне считает недействительным Схиратское соглашение, которое в свое время позволило сформировать ливийское Правительство национального согласия (ПНС).

Силы Хафтара в последние месяцы ведут бои в районе Триполи с бойцами, поддерживающими ПНС.

Соглашение по мирному урегулированию конфликта между ливийскими сторонами и формированию ПНС подписано 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко).

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Тэги: ЕС, ЛИВИЯ, РЕАКЦИЯ


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