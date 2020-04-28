Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8394 RUR   0.0228 GBR   2.1101 TRY   0.2431

Цена на нефть

24.04   $/bbl WTI 12.78 -4.16 Brent 19.99 -1.45

Погода в Баку

  ночь день

Социум 28.04.2020 16:42

Норвежский миллионер задержан по подозрению в причастности к убийству супруги

Полиция Норвегии во вторник задержала одного из самых богатых норвежцев Тома Хагена в рамках расследования исчезновения его супруги 1,5 года назад, сообщают европейские СМИ.

По словам представителя норвежской полиции, Хагена подозревают в "убийстве или соучастии в убийстве" его супруги Анны-Элизабет Фалкевик-Хаген.

70-летнего миллионера задержали, когда он выходил из дома, чтобы отправиться на работу.

Супруга Хагена пропала в конце октября 2018 года. Последний раз ее видели дома в коммуне Лёренскуг к востоку от Осло.

Спустя некоторое время появились сообщения о требовании похитителей выплатить им порядка $10,3 млн в криптовалюте Монеро в обмен на освобождение женщины. В доме Хагена была обнаружена записка, в которой говорилось, что, если он свяжется с полицией, его супруга будет убита.

Летом 2019 года полиция Норвегии начала пересматривать дело, заявив, что нельзя исключать инсценировку похищения.

Хаген занимает 164-ю строчку в списке самых богатых людей Норвегии, его собственное состояние оценивалось в 2019 году в $183 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НОРВЕГИЯ, МИЛЛИОНЕР, СУПРУГА, РАССЛЕДОВАНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]