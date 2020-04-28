Норвежский миллионер задержан по подозрению в причастности к убийству супруги

Полиция Норвегии во вторник задержала одного из самых богатых норвежцев Тома Хагена в рамках расследования исчезновения его супруги 1,5 года назад, сообщают европейские СМИ.
По словам представителя норвежской полиции, Хагена подозревают в "убийстве или соучастии в убийстве" его супруги Анны-Элизабет Фалкевик-Хаген.
70-летнего миллионера задержали, когда он выходил из дома, чтобы отправиться на работу.
Супруга Хагена пропала в конце октября 2018 года. Последний раз ее видели дома в коммуне Лёренскуг к востоку от Осло.
Спустя некоторое время появились сообщения о требовании похитителей выплатить им порядка $10,3 млн в криптовалюте Монеро в обмен на освобождение женщины. В доме Хагена была обнаружена записка, в которой говорилось, что, если он свяжется с полицией, его супруга будет убита.
Летом 2019 года полиция Норвегии начала пересматривать дело, заявив, что нельзя исключать инсценировку похищения.
Хаген занимает 164-ю строчку в списке самых богатых людей Норвегии, его собственное состояние оценивалось в 2019 году в $183 млн.
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