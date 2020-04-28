В Вильнюсе планируют выделить ресторанам точки в общественных местах на свежем воздухе

Власти Вильнюса объявили о планах предоставить ресторанам и барам дополнительные точки в общественных местах на свежем воздухе, чтобы помочь сфере ресторанного бизнеса, сообщает газета The Guardian.
На этой неделе в Литве разрешили кафе и ресторанам с верандами, а также парикмахерским и многим магазинам открыть свои двери для посетителей.
Однако службы здравоохранения страны предписали строго соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры.
Между тем, многие рестораны и кафе в центре старого города Вильнюса не смогли возобновить свою работу, так как у них нет возможности разместить столики снаружи из-за узких улиц, на которых они расположены. Именно им власти хотели бы предоставить площадки на открытом воздухе.
В результате сразу почти 20 общественных мест будут открыты для рестораторов, в частности, центральная Кафедральная площадь.
За время пандемии коронавируса в Литве зарегистрировано около 1,4 тыс. случаев заболевания, более 40 человек скончалось.
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