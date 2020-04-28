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Дальнее зарубежье 28.04.2020 21:57

С мая в Сербии планируется ослабление ограничений из-за коронавируса

Власти Сербии могут значительно смягчить или даже отменить с начала мая некоторые чрезвычайные меры, введенные для сдерживания распространения коронавируса, сообщает во вторник интернет-портал сербского издания "Политика".

В частности с 4 мая запланировано возобновление работы кафе и ресторанов, при этом сохранятся меры защиты - находиться в закрытом помещении можно будет только в масках, а на открытом воздухе - соблюдать дистанцию.

Кроме того, планируется разрешить групповые спортивные занятия на открытом воздухе.

С 8 мая в Сербии может быть возобновлена работа городского, междугороднего общественного транспорта и железнодорожное пассажирское сообщение. Тогда же планируется открытие торговых центров, а с 11 мая возобновят работу детские сады.

Авиасообщение внутри Сербии планируется возобновить 18 мая, отмечает "Политика".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЕРБИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ, ОСЛАБЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]