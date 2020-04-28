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Социум 28.04.2020 21:07

В Азербайджане на карантине находятся около 2 тыс. человек - президент Алиев

В Азербайджане на карантине из-за коронавируса COVID-19 в настоящее время находятся около 2 тыс. человек, их число снижается, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«На карантине в настоящее время в Азербайджане находятся около 2 тыс. человек, их число снижается. В основном это лица, вернувшиеся в Азербайджан из-за рубежа и лица, контактировавшие с ними», - сказал Алиев во вторник в ходе видеоконференции с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти.

Президент отметил, что в последнее время в Азербайджане наблюдается положительная динамика: число вылечившихся превышает число новых зараженных.

«Со вчерашнего дня мы начали смягчать ограничения, применяемые с марта текущего года», - добавил он.

Алиев подчеркнул, что коронавирус, конечно окажет негативное влияние на экономику Азербайджана. «Мы приняли решение о реализации серьезного пакета мер по поддержке бизнеса и населения, который оценивается в 3,5 млрд манатов или более $2 млрд. Это большая нагрузка на наш бюджет, так как из-за низких цен на нефть наши валютные резервы несколько сократятся», - отметил он.

Президент добавил, что Азербайджан для предотвращения распространения COVID-19 с первых дней действовал исходя из ситуации. «Считаю, что с самого начала мы быстро приняли решения и выиграли необходимое время. Мы также постоянно консультировались с ВОЗ. Наша основная цель – это защита здоровья людей», - сказал Алиев.

Общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане составляет 1717, умерших - 22, вылечившихся - 1221. В настоящее время в больницах специального режима находятся 474 человека. Состояние 15 из них оценивается как тяжелое, 22 - средней тяжести, остальных - стабильное.

А.Азизов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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