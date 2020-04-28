Рустамов: Нам удалось выдержать спекулятивную атаку на валютном рынке

Макроэкономическая устойчивость Азербайджана находится на высоком уровне, международные финансовые институты (МФИ) положительно оценивают текущую ситуацию, заявил глава Центробанка Эльман Рустамов.
«Макроэкономическая устойчивость Азербайджана находится на высоком уровне. Мы общаемся с представителями МФИ, которые положительно оценивают ситуацию. По их мнению, значительные валютные резервы и низкий госдолг позволяют нам маневрировать в текущих условиях», - сказал Рустамов в интервью телеканалу AzTV.
По его словам, ситуация в экономике Азербайджана находится под полным контролем, несмотря на сложную мировую конъюнктуру, в том числе сильную волатильность на нефтяном рынке.
«Внешняя ситуация влияет и на экономику Азербайджана. Но принятые нами меры позволили сохранить макроэкономическую устойчивость. Инфляция находится на низком уровне в 3%, курс нацвалюты стабилен, мы смогли выдержать спекулятивную атаку на валютном рынке», - отметил он.
Рустамов подчеркнул, что в настоящее время одной из целей является повышение устойчивости экономики на микроуровне. «Это включает в себя расширение частного сектора, диверсификацию экономики, финансовый сектор должен больше удовлетворять потребности реального сектора. Мы должны создавать предложение, а не спрос. В сфере кредитования необходимо усилить финансирование реального сектора, расширение производственного потенциала, вести борьбу с теневой экономикой», - добавил глава Центробанка.
А.Азизов
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