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В штате Нью-Йорк снижается смертность пациентов с коронавирусом - губернатор

Все меньше летальных исходов среди пациентов с коронавирусом COVID-19 фиксируется ежесуточно в американском штате Нью-Йорк, сообщил во вторник губернатор Эндрю Куомо.

"Вчера в штате скончались 335 человек. (...) В целом этот показатель (смертности - ИФ) уменьшается", - сказал Куомо на пресс-конференции.

Отмечается, что это самый низкий показатель за последние шесть дней.

Кроме того, губернатор отметил, что снижается количество выявленных новых случаев заражения коронавирусом.

"Число новых случаев госпитализации людей, (...) у которых диагностировали COVID-19, составляет менее тысячи (в сутки - ИФ). Это все еще существенное количество - вчера было выявлено 900 новых заражений, но в целом наблюдается снижение этого показателя, и это хорошие новости", - подчеркнул Куомо.

Говоря об открытии штата Нью-Йорк, Куомо заявил, что власти "хотят сделать это (вернуть штат к нормальной жизни - ИФ), не подвергая заражению большего количества людей и не перегружая систему здравоохранения", поэтому возвращение будет происходить на основании фактических данных об изменении ситуации с коронавирусом.

Нью-Йорк считается эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США.

По состоянию на 28 апреля в штате диагностировано более 298 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 22 тыс. заразившихся скончались.

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Тэги: НЬЮ/ЙОРК, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]