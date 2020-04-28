В штате Нью-Йорк снижается смертность пациентов с коронавирусом - губернатор

Все меньше летальных исходов среди пациентов с коронавирусом COVID-19 фиксируется ежесуточно в американском штате Нью-Йорк, сообщил во вторник губернатор Эндрю Куомо.

"Вчера в штате скончались 335 человек. (...) В целом этот показатель (смертности - ИФ) уменьшается", - сказал Куомо на пресс-конференции.

Отмечается, что это самый низкий показатель за последние шесть дней.

Кроме того, губернатор отметил, что снижается количество выявленных новых случаев заражения коронавирусом.

"Число новых случаев госпитализации людей, (...) у которых диагностировали COVID-19, составляет менее тысячи (в сутки - ИФ). Это все еще существенное количество - вчера было выявлено 900 новых заражений, но в целом наблюдается снижение этого показателя, и это хорошие новости", - подчеркнул Куомо.

Говоря об открытии штата Нью-Йорк, Куомо заявил, что власти "хотят сделать это (вернуть штат к нормальной жизни - ИФ), не подвергая заражению большего количества людей и не перегружая систему здравоохранения", поэтому возвращение будет происходить на основании фактических данных об изменении ситуации с коронавирусом.

Нью-Йорк считается эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США.

По состоянию на 28 апреля в штате диагностировано более 298 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 22 тыс. заразившихся скончались.