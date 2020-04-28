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Дальнее зарубежье 28.04.2020 21:59

В Италии число вылечившихся за сутки от коронавируса превысило число новых заражений

Число вылечившихся от коронавируса за сутки в Италии превысило число заразившихся, свидетельствуют данные, распространенные во вторник Управлением гражданской обороны Италии.

Согласно этим данным, за сутки были выписаны 2317 человек, в то время как количество новых заражений составило 2,1 тыс. Скончались 382 человека.

Таким образом, за весь период с начала эпидемии в Италии диагностировано заболевание у 201,5 тыс. человек, из которых 27,3 тыс. скончались и почти 69 тыс. вылечились и выписаны из больниц. Лечение в настоящий момент проходят 105,2 тыс. человек.

Италия сейчас занимает третье место в списке самых неблагоприятных стран с точки зрения эпидемиологической ситуации, однако, итальянские медики уже некоторое время отмечают определенную стабилизацию ситуации и общую тенденцию к снижению числа случаев заражения коронавирусом.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ПАЦИЕНТЫ, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]