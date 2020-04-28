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Регион 28.04.2020 22:01

Рухани призвал иранцев не бояться коронавируса, но быть осторожными

Иранский народ не должен бояться коронавируса COVID-19, но в то же время ему следует проявлять необходимую осмотрительность, заявил во вторник президент Ирана Хасан Рухани.

"Чрезвычайный страх, чрезвычайная тревожность, чрезвычайная обеспокоенность хуже самого коронавируса, они могут разрушить жизни людей и отнять у людей комфорт", - говорится в заявлении президента, опубликованном на его официальном сайте.

"Но в то же время нам не следует быть легкомысленными, то есть не должно быть излишней тревоги и беспокойства, но необходимо проявлять необходимую предосторожность", - подчеркнул Рухани.

За последние сутки в Иране скончался 71 человек с коронавирусом, что примерно на 20 меньше по сравнению с показателями предыдущих дней. Кроме того, в стране выявили 1112 новых заражений COVID-19.

Уже на протяжении двух недель количество летальных исходов среди людей, инфицированных коронавирусом, составляет ниже 100 в сутки.

На прошлой неделе в Иране начали снимать введенные из-за коронавируса ограничения - открылись магазины, рынки и парки, а также возобновилось движение на междугородних автомагистралях.

Ранее в апреле представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявлял о тенденции на понижение в статистике заражений коронавирусом.

В Иране с начала вспышки коронавирусной инфекции диагностировано 92584 случаев заражения, 5877 инфицированных скончались.

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Тэги: РУХАНИ, КОРОНАВИРУС, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]