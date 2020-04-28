Греция со следующей недели начнет выход из карантина по коронавирусу - премьер

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во вторник обнародовал план по постепенному снятию введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений.

В телевизионном обращении к народу Мицотакис заявил, что, поскольку предпринятые страной меры по борьбе с COVID-19 "оправдались", первый этап снятия ограничения начнется 4 мая и продолжится до середины июня.

Так, со следующей недели в стране откроются небольшие магазины и салоны красоты. Кроме того, будут сняты ограничения на передвижение в пределах периферий (административных районов) страны.

Более этого, для индивидуального посещения при соблюдении мер социального дистанцирования будут открыты церкви. Церковные службы при этом не возобновятся.

Позднее в мае начнут открываться школы.

В июне возобновят работу детские сады и начальные школы, а также торговые центры, рестораны и отели.

Премьер отметил, что группа экспертов будет ежесуточно отслеживать ситуацию с коронавирусом на фоне возвращения страны к нормальной жизни.

Мицотакис также выразил благодарность жителям страны за соблюдение ограничений, которые помогают стране справиться с пандемией COVID-19.

В Греции с начала вспышки коронавируса COVID-19 выявлено 2534 случая заражения, 136 инфицированных скончались.