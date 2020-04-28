Путин об ограничениях в связи с коронавирусом: личная свобода не должна угрожать жизни других людей

Нарушение временного ограничения свободы гражданами может привести к бедам и потерям, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, они, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение окружающими, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав. И в этой связи хочу еще раз сказать о том, что лежит в основе принятых мной решений. Безусловная ценность современной цивилизации - это, конечно, свобода, свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого гражданина неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить", - сказал президент во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
Он отметил, что временные ограничения необходимы для сохранения жизни граждан, "для того, чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил".
"Напомню известную формулу - свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией она, эта формула, более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение, тот есть свою личную неограниченную свободу поднимать выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизни. И в этом случае свобода превращается в безответственность и эгоизм и, в определенном смысле, в насилие над окружающими - и может привести к немалым бедам", - подчеркнул глава государства.
В ходе совещания президент также заметил, что предстоящие майские праздники будут решающими в борьбе с коронавирусом.
"Многие планировали там, где это возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках - и, конечно, так и нужно сделать. Но прошу вас, уважаемые друзья, проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок", - сказал он, обращаясь к россиянам.
"Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом", - подчеркнул президент.
По его словам, "предстоящие майские праздники здесь - решающие. И именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно".
Путин отметил, что для каждого россиянина самое дорогое - здоровье и безопасность его близких. "Сейчас мы чувствуем это особенно остро, переживаем за свои семьи, за друзей, стремимся оградить их от жестокой угрозы. При этом, кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит", - сказал он в связи с этим.
По словам президента, многие не видят и не чувствуют угрозы, так как даже в Москве, где больше всего заболевших, это всего 0,4% от общего населения города.
"Но, во-первых, это жизнь и здоровье конкретных людей, и их немало. А во-вторых, опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика", - сказал глава государства.
"Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, все больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнением", - продолжил он.
Путин выразил соболезнования всем, чьи близкие умерли от коронавируса. "Понимаю, как это нелегко. И горечь потерь, и груз усталости, тревог, неопределенности - это, конечно, изматывает, психологически истощает людей, накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы", - заметил президент.
"И каждому из нас так и хочется выдохнуть и сказать: "Все, наконец, закончилось, все позади". Тем более, что за окнами весна. Теплые солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь и Дальний Восток", - добавил он.
Президент в ходе совещания также констатировал, что в ситуации с коронавирусом мир впервые после войны проходит через такие трудные испытания.
"Уважаемые друзья, пожалуй, впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания. Конечно, с военными их сравнить нельзя - и слава Богу. Но надо четко понимать: мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом. И его опасность для жизни, здоровья и благополучия людей преуменьшать тоже нельзя", - сказал Путин.
"Мы видим, какие тяжелые последствия во всем мире несет распространение коронавируса, делаем все возможное, чтобы его остановить", - отметил он.
Он подчеркнул, что основной удар держат наши медицинские работники. "Они ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других. Призывают всех нас к осторожности, к выполнению требований самоизоляции. Они на настоящем медицинском фронте сражаются за всех нас. И их слово имеет особый вес для осознания крайне необходимости этих ограничений, которые введены", - пояснил президент.
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