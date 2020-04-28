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Дальнее зарубежье 28.04.2020 23:05

В Великобритании за сутки умерли почти 590 пациентов с коронавирусом

В Великобритании за последние сутки скончались 586 пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

Таким образом, число летальных исходов пациентов, госпитализированных с COVID-19, достигло в Великобритании 21 092. При этом за сутки до ныне истекших число скончавшихся пациентов с коронавирусом составляло 360 человек - самый низкий подобный показатель за последние четыре недели.

Между тем, Хэнкок на брифинге отметил, что со среды правительство начнет публиковать более полную статистику летальных исходов у лиц с коронавирусом, включая тех, кто умер в домах престарелых и у себя дома. Ранее, отметил министр, "это не было возможным".

Он добавил, что к концу апреля правительство должно добиться цели проводить в день 100 тыс. тестов на возможное наличие коронавируса.

Ранее стало известно, что число случаев COVID-19 в Великобритании приближается к 160 тыс.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СМЕРТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]