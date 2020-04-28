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Регион 28.04.2020 23:26

Рухани обсудил с Пашиняном восстановление торговли и экономсотрудничества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора во вторник выразили готовность восстановить объемы торгово-экономического сотрудничества.

"Пашинян и Рухани выразили готовность предпринять соответствующие меры для восстановления объемов торгово-экономического сотрудничества, которые были до пандемии коронавируса. При этом они выразили готовность сохранить ограничения, продиктованные конкретной ситуацией", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

В начале марта Армения из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 приняла решение продлить ограничение на сухопутное и авиасообщение с Ираном. Грузоперевозки осуществляются с Ираном и Грузией под контролем оперативного штаба.

Ранее во вторник Пашинян заявил, что в течение ближайших 10 дней правительство минимизирует ограничения экономической деятельности, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса.

"Если ничего экстренного не случится, то в ближайшие 10 дней мы пойдем на минимизацию режимов ограничения. Мы думаем, что все сферы экономической деятельности должны открыться", - заявил премьер Армении в прямом эфире в фейсбуке.

В Армении режим ЧП по коронавирусу действует до 14 мая.

По данным на вторник, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении составляет 1 тыс. 867, скончались 30 человек.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, ТОРГОВЛЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]