Рухани обсудил с Пашиняном восстановление торговли и экономсотрудничества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора во вторник выразили готовность восстановить объемы торгово-экономического сотрудничества.
"Пашинян и Рухани выразили готовность предпринять соответствующие меры для восстановления объемов торгово-экономического сотрудничества, которые были до пандемии коронавируса. При этом они выразили готовность сохранить ограничения, продиктованные конкретной ситуацией", - сообщает пресс-служба правительства Армении.
В начале марта Армения из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 приняла решение продлить ограничение на сухопутное и авиасообщение с Ираном. Грузоперевозки осуществляются с Ираном и Грузией под контролем оперативного штаба.
Ранее во вторник Пашинян заявил, что в течение ближайших 10 дней правительство минимизирует ограничения экономической деятельности, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса.
"Если ничего экстренного не случится, то в ближайшие 10 дней мы пойдем на минимизацию режимов ограничения. Мы думаем, что все сферы экономической деятельности должны открыться", - заявил премьер Армении в прямом эфире в фейсбуке.
В Армении режим ЧП по коронавирусу действует до 14 мая.
По данным на вторник, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении составляет 1 тыс. 867, скончались 30 человек.
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