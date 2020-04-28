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Хилари Клинтон официально поддержала кандидатуру Байдена в президенты

Кандидат в президенты США на выборах 2016 года и экс-госсекретарь Хилари Клинтон во вторник заявила о поддержке кандидатуры бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена в президенты.

"Я очень рада быть частью вашей кампании не только для поддержки (кандидатуры Байдена - ИФ), но и для того, чтобы осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах", - сказала Клинтон в видеобеседе с Байденом.

Байден ранее заручился поддержкой сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, бывшего президента США Барака Обамы и спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Хилари Клинтон является супругой экс-президента США Билла Клинтона. В период с 2009 по 2013 год Клинтон занимала пост госсекретаря США.

В 2015 году Клинтон объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента от Демократической партии. Она являлась главным соперником нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах 2016 года.

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Тэги: КЛИНТОН, БАЙДЕН, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]