Хилари Клинтон официально поддержала кандидатуру Байдена в президенты

Кандидат в президенты США на выборах 2016 года и экс-госсекретарь Хилари Клинтон во вторник заявила о поддержке кандидатуры бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена в президенты.
"Я очень рада быть частью вашей кампании не только для поддержки (кандидатуры Байдена - ИФ), но и для того, чтобы осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах", - сказала Клинтон в видеобеседе с Байденом.
Байден ранее заручился поддержкой сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, бывшего президента США Барака Обамы и спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
Хилари Клинтон является супругой экс-президента США Билла Клинтона. В период с 2009 по 2013 год Клинтон занимала пост госсекретаря США.
В 2015 году Клинтон объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента от Демократической партии. Она являлась главным соперником нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах 2016 года.
Ограничения в период карантина не будут распространяться на депутатов парламента Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Азербайджана и Литвы договорились провести заседание МПК после окончания пандемии
Рустамов: Нам удалось выдержать спекулятивную атаку на валютном рынке
ЕБРР готов выделить в 2020г более $250 млн на проекты в Азербайджане – глава банка
ЦБ Армении снизил ставку рефинансирования еще на 0,25 п.п. - до 5% годовых
Федерация футбола Франции приняла решение досрочно завершить национальный чемпионат из-за коронавируса
В Азербайджане на карантине находятся около 2 тыс. человек - президент Алиев
Две трети турфирм Германии боятся банкротств, 80% обратились за помощью к правительству
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в 13 населенных пунктах Азербайджана
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Caspian European Club организовал два тематических Онлайн B2B Форума
“AccessBank” объявляет Тендер на поставку мебели.
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за первый квартал
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог