В Бельгии отмечают снижение числа пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии

В Бельгии за последние сутки зарегистрировано 170 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, что доводит общее число смертей до 7501, сообщил в среду на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель бельгийской медицинской администрации Ив ван Летем.
За минувшие сутки в больницы поступили 174 новых пациента, заразившихся COVID-19, и 340 вылечившихся выписались.
Ван Летем отметил, что при небольшом росте общего числа госпитализаций по сравнению со вторником ощутимо снизилось число поступивших в палаты интенсивной терапии.
Всего в больницах Бельгии госпитализировано 4050 человек с коронавирусом. В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 797 пациентов, это на 79 меньше, чем накануне. "Впервые эта цифра стала ниже 800", - сказал эксперт.
За сутки в стране выявлено 525 новых случаев заражения коронавирусом, что приближает общее количество инфицированных к 48 тыс.
Бельгия приступит в понедельник к реализации поэтапного плана выхода из режима изоляции и ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Газета La Libre Belgique сообщила в среду, что при этом "бельгийские больницы готовятся к худшему сценарию". "Эта потенциальная вторая волна заражений, которая может оказаться более свирепой, чем первая, если верить научной экспертизе, весьма беспокоит медицинский персонал передовой линии", - пишет издание.
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