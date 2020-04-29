Елизавета II выступит 8 мая с видеообращением по случаю 75-летней годовщины Дня Победы в Европе

Королева Великобритании Елизавета II выступит 8 мая с видеообращением к нации по случаю 75-летней годовщины Дня Победы в Европе, сообщают в среду британские СМИ со ссылкой на правительство страны.
Обращение королевы Великобритании, записанное заранее, будет показано в 21:00 по местному времени. Это время выбрано не случайно, именно в 21:00 75 лет назад отец Елизаветы II король Георг VI выступил с речью, которую транслировали по радио.
Телерадиокопорация BBC также покажет принца Чарльза, который зачитает отрывок из дневника своего дедушки, короля Георга VI, описывающий события 8 мая 1945 года.
Между тем, по случаю годовщины в Великобритании намечены и другие памятные мероприятия. В частности, после видеообращения королевы жителям страны предлагается открыть двери и окна и всем вместе исполнить песню "We`ll Meet Again" (с англ. "Мы встретимся снова"), которая стала своеобразном гимном времен Второй мировой войны.
Кроме того, утром в 11:00 по местному времени по всей стране пройдет минута молчания в память жертв Второй мировой войны, затем начнется трансляция выступления на тот момента премьера страны Уинстона Черчилля к народу, празднующему день победы.
Члены королевской семьи также примут участие в серии видеозвонков ветеранам Второй мировой войны.
Различные уличные памятные мероприятия отменены из-за ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.
В большинстве стран западной Европы, в том числе в Великобритании, 8 мая отмечают день капитуляции Германии. Праздник называется "День Победы в Европе".
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