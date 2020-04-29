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В Испании выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

Медики в Испании за минувшие сутки зафиксировали рекордное для страны число выздоровевших пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает газета "Паис".

Так, за сутки поправились 6399 человек. Это самый высокий показатель с момента начала распространения коронавируса в Испании. Общее число выздоровевших - почти 109 тыс. человек.

Кроме того, за сутки в стране зафиксировали смерть 325 человек с коронавирусом. Это несколько выше показателей за вторник (301). Тем не менее, уже шестой день подряд в стране количество летальных исходов не превышает отметку в 400. В общей сложности,COVID-19 привел к смерти 24 275 жителей Испании.

В целом, за все время на испанской территории выявили почти 213 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Испания стала одним из эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Европе. Однако в последние дни ситуация стала возвращаться под контроль и власти ослабили ограничения на передвижения граждан и на работу предприятия и магазинов.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]