В Испании выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

Медики в Испании за минувшие сутки зафиксировали рекордное для страны число выздоровевших пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает газета "Паис".
Так, за сутки поправились 6399 человек. Это самый высокий показатель с момента начала распространения коронавируса в Испании. Общее число выздоровевших - почти 109 тыс. человек.
Кроме того, за сутки в стране зафиксировали смерть 325 человек с коронавирусом. Это несколько выше показателей за вторник (301). Тем не менее, уже шестой день подряд в стране количество летальных исходов не превышает отметку в 400. В общей сложности,COVID-19 привел к смерти 24 275 жителей Испании.
В целом, за все время на испанской территории выявили почти 213 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Испания стала одним из эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Европе. Однако в последние дни ситуация стала возвращаться под контроль и власти ослабили ограничения на передвижения граждан и на работу предприятия и магазинов.
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