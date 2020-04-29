В Белоруссии умерли 84 заболевших COVID-19, число инфицированных превысило 13 тыс. - Минздрав

В Белоруссии по состоянию на 29 апреля умерли 84 человека с COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в среду.

"Умерли 84 человека (на 28 апреля 79) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что всего, по данным на среду, зарегистрирован 13 181 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 28 апреля 12 208). Прирост за сутки составил 973 человек.