В Белоруссии умерли 84 заболевших COVID-19, число инфицированных превысило 13 тыс. - Минздрав

В Белоруссии по состоянию на 29 апреля умерли 84 человека с COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в среду.
"Умерли 84 человека (на 28 апреля 79) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.
Там отметили, что всего, по данным на среду, зарегистрирован 13 181 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 28 апреля 12 208). Прирост за сутки составил 973 человек.
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