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СНГ 29.04.2020 16:27

В Белоруссии умерли 84 заболевших COVID-19, число инфицированных превысило 13 тыс. - Минздрав

В Белоруссии по состоянию на 29 апреля умерли 84 человека с COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в среду.

"Умерли 84 человека (на 28 апреля 79) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что всего, по данным на среду, зарегистрирован 13 181 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 28 апреля 12 208). Прирост за сутки составил 973 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]