Госатомнадзор Белоруссии выдал разрешение БелАЭС на ввоз свежего ядерного топлива

Белорусская АЭС получила разрешение на завоз свежего ядерного топлива, говорится в сообщении департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) МЧС.
МЧС Белоруссии приняло положительное решение о внесении дополнений в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии. Дополнения касаются обращения с ядерным топливом (свежим ядерным топливом при его хранении и транспортировании на Белорусской АЭС).
Это решение базируется на обобщающем заключении Госатомнадзора по результатам экспертного заключения Объединенного института энергетических и ядерных исследований - "Сосны НАН Беларуси" в отношении документов, обосновывающих безопасность, а также по результатам рассмотрения этих документов и экспертного заключения в Госатомнадзоре. Кроме того, учитывались проведенные департаментом оценки соответствия принятых БелАЭС организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом и целевая проверка готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива в феврале-марте 2020 года.
Как сообщалось, в середине апреля инжиниринговый дивизион "Росатома" - группа ASE завершила горячую обкатку реакторной установки энергоблока N1 Белорусской АЭС, что является самым масштабным этапом программы подготовки атомного объекта к вводу в эксплуатацию.
Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
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