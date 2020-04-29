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СНГ 29.04.2020 16:49

Госатомнадзор Белоруссии выдал разрешение БелАЭС на ввоз свежего ядерного топлива

Белорусская АЭС получила разрешение на завоз свежего ядерного топлива, говорится в сообщении департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) МЧС.

МЧС Белоруссии приняло положительное решение о внесении дополнений в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии. Дополнения касаются обращения с ядерным топливом (свежим ядерным топливом при его хранении и транспортировании на Белорусской АЭС).

Это решение базируется на обобщающем заключении Госатомнадзора по результатам экспертного заключения Объединенного института энергетических и ядерных исследований - "Сосны НАН Беларуси" в отношении документов, обосновывающих безопасность, а также по результатам рассмотрения этих документов и экспертного заключения в Госатомнадзоре. Кроме того, учитывались проведенные департаментом оценки соответствия принятых БелАЭС организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом и целевая проверка готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива в феврале-марте 2020 года.

Как сообщалось, в середине апреля инжиниринговый дивизион "Росатома" - группа ASE завершила горячую обкатку реакторной установки энергоблока N1 Белорусской АЭС, что является самым масштабным этапом программы подготовки атомного объекта к вводу в эксплуатацию.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]