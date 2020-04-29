В Израиле отмечают день независимости, несмотря на коронавирус

В Израиле отмечают день независимости государства, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения, сообщают местные СМИ.
Обычно в этот день израильтяне отправляются на пляжи, делают барбекю с друзьями и смотрят салюты, однако в этом году в связи с пандемией коронавируса власти страны запретили израильтянам собираться вместе в общественных местах. Гражданам разрешено отходить от своего дома не далее, чем на 100 метров. Исключением являются случаи, когда людям требуется медицинская помощь.
В среду в небе над Израилем состоялся малый парад с участием легких самолетов аэробатической группы ЦАХАЛа. Они пролетели над израильскими больницами, выразив солидарность медикам и их пациентам, ведущим борьбу с коронавирусом.
В Израиле более 15,7 тыс. зарегистрированных случаев корониавируса, 210 человек скончались. Большинство зараженных в этой стране переносят заболевание со слабыми или умеренными симптомами.
С середины марта в стране действуют ограничения, некоторые из которых будут сняты уже на этой неделе. В частности, откроются многие магазины. Однако, люди в общественных местах должны будут носить маски и соблюдать дистанцию.
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