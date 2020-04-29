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ТЭК 29.04.2020 15:43

Новак: есть оптимистические оценки, что со II полугодия дисбаланс на рынке нефти начнет сокращаться

Минэнерго РФ видит признаки восстановления спроса на нефть из-за ослабления карантина в ряде стран.

"Спрос на нефть по-прежнему находится на очень низком уровне в результате падения мировой экономики и снижения мобильности населения всего мира. Можно констатировать, что мы близки к пику сокращения спроса на нефть - сегодня это около 25-30 млн б/с относительно уровня прошлого года", - доложил глава министерства Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики под руководством президента РФ Владимира Путина.

Тем не менее, Минэнерго видит "зеленые ростки" восстановления спроса. "В центральной Европе падение спроса на нефтепродукты сократилось на 10-15 процентных пунктов - то есть с 75% до 55-60%. Мы также видим заявления ряда стран о постепенном ослаблении ограничительных мер в мае", - сообщил Новак.

"С учетом этого, а также с учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться. И есть оптимистические оценки о начале выправления ситуации на мировых нефтяных рынках начиная со второго полугодия", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]