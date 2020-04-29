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ТЭК 29.04.2020 15:46

Резервуары НПЗ STAR заполнены нефтью на 90% - гендиректор

Резервуары турецкого НПЗ «STAR», контролируемого компаний SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), загружены почти на 90%, заявил генеральный директор завода Месут Ильтер.

«Суммарная мощность резервуаров НПЗ STAR по хранению нефти составляет 3 млн баррелей. Могу сказать, что включая апрель, уровень загруженности резервуарных мощностей завода достиг 90%», - заявил Ильтер в интервью турецким СМИ.

Он напомнил, что в настоящее время ведутся работы по увеличению мощностей завода по хранению нефти «STAR» еще на 1,5 млн баррелей, что в конечном итоге позволит довести этот показатель до 4,5 млн баррелей.

Ильтер также отметил, что ожидает роста цен на нефть в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но развитие ситуации зависит от COVID-19.

«Как известно, страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 9,7 млн б/с с 1 мая по 30 июня 2020 года. Думаю, что цены на нефть будут формироваться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, если пандемия затянется, восстановление цен также может надолго затянуться. По моим предположениям, в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы увидим рост цен. Однако, этот рост будет не таким быстрым. В трехмесячный период цены могут быть в диапазоне $15-20 за баррель, в шестимесячный - $20-25 /барр., в 9-месячный - $25-30/ барр., в годовой - $30-35/барр», - сказал гендиректор.

Он также подчеркнул, что учитывая прогнозы по росту цен на нефть в среднесрочной и долгосрочной перспективе, считает логичным дополнительный импорт сильно подешевевшей нефти для пополнения национальных резервов с учетом уровня свободных мощностей.

Гендиректор НПЗ «STAR» также сообщил, что текущие мощности Турции по хранению сырой нефти составляют порядка 30 млн баррелей.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года и рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Завод рассчитан на ежегодное производство 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

НПЗ обеспечивает сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создаст условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

SOCAR в строительство НПЗ "STAR" инвестировала $6,3 млрд.

SOCAR ожидает ежегодный доход от деятельности НПЗ "STAR" в размере $500 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, НПЗ, РЕЗЕРВУАРЫ


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