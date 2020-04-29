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ТЭК 29.04.2020 16:08

Минск закупил первую партию нефти у Saudi Аramco - Белнефтехим

Белоруссия закупила в Саудовской Аравии, у компании Saudi Аramco первую партию нефти, прибытие танкера на 80 тыс. тонн ожидается 11 мая в порт Клайпеды, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"В порт Клайпеды 11 мая прибудет танкер с нефтью, закупленной в Саудовской Аравии, у компании Saudi Аramco. Это первая партия аравийской нефти, ее объем составляет 80 тыс. тонн", - сказал Тищенко.

Представитель концерна не исключил, что в дальнейшем возможно заключение новых сделок с Saudi Аramco. "Поставки аравийской нефти могут продолжиться, это зависит от ценовой конъюнктуры и ситуации на рынке", - отметил Тищенко.

Как сообщалось, в феврале возможность покупки нефти в Саудовской Аравии анонсировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также сообщал, что Минск ведет переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США и ОАЭ.

Также президент анонсировал поставки нефти по балтийскому направлению через польский Гданьск по одной из ниток нефтепровода "Дружба" в реверсном режиме. На минувшей неделе Белоруссия утвердила тарифы на прокачку нефти по "Дружбе" от польского пункта Адамова Застава до Мозырского НПЗ.

Белоруссия в период отсутствия нефти из России в первом квартале начала поиск альтернативных путей получения сырья, в частности, импортировала нефть через порты Одессы и Клайпеды. В апреле поставки танкерной нефти составили 170 тыс. тонн.

Ранее также сообщалось, что Лукашенко 21 января поручил диверсифицировать импорт нефти в республику с тем расчетом, чтобы на долю России приходилось не более 40% поставок. "Нам надо идти к тому, что процентов 30-40 нефти мы будем покупать в Российской Федерации, процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину, проверенный уже путь", - заявлял тогда президент.

Ранее в среду концерн "Белнефтехим" сообщил, что белорусские НПЗ в мае снизят импорт нефти из России до 1,13 млн тонн с 1,56 млн тонн в апреле.

"В апреле Беларусь, как и планировалось, получила около 2 млн тонн нефти, 1,56 млн тонн из них - это российские поставки по трубе и железнодорожным транспортом. Остальной объем - танкерные поставки и собственная добыча. На май планы поставок из России подтверждены на уровне 1,13 млн тонн", - сказал Тищенко.

Он также отметил, что в мае "продолжится работа и с альтернативными источниками". "Объемы будут определяться, исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков", - добавил пресс-секретарь "Белнефтехима".

Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью "Интерфаксу" заявил, что российские компании готовы поставить в Белоруссию в мае нефть в объеме, изначально предусмотренном в графике, - около 2 млн тонн.

Российские компании в январе-марте практически не поставляли нефть в Белоруссию, так как стороны не могли договориться об условиях. Регулярные поставки возобновились только в апреле.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ-, АНКЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]