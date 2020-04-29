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Дальнее зарубежье 29.04.2020 19:12

ЕК приступила к очередной процедуре о нарушении Польшей законов ЕС в ходе судебной реформы

Европейская комиссия (ЕК) запустила процедуру о нарушении Польшей законодательства ЕС в связи с вступлением в силу нового польского закона о судебной системе от 20 декабря 2019 года, сообщила заместитель председателя ЕК Вера Юрова.

"Эта процедура касается закона, вступившего в силу 14 февраля 2020 года, который вносит изменения в функционирование судебной системы, включая применяемый к судьям дисциплинарный режим", - сказала в среду на брифинге в Брюсселе зампред Еврокомиссии, курирующая защиту европейских ценностей и соблюдение прозрачности в ЕС.

По ее словам, нынешний кризис, в котором оказался Евросоюз, не является причиной, чтобы "ставить под вопрос или заключать в скобки наши фундаментальные права и ценности".

"Мы продолжим нашу работу по обеспечению уважения правового государства", - подчеркнула Юрова.

Она указала на то, что новый польский закон "подрывает юридическую независимость польских судей", и "это несовместимо с приматом европейского права".

Кроме того, продолжила зампред ЕК, этот новый закон препятствует тому, чтобы польские суды напрямую применяли некоторые положения законодательства Евросоюза.

"Хочу быть ясно понятой: государства-члены могут реформировать юридическую систему, но при условии соблюдения союзных договоров. Мы сегодня запустили эту процедуру о нарушении законодательства ЕС, потому что располагаем сильными юридическими аргументами. Мы видим риски того, что введенные новым законом положения о дисциплинарном режиме для судей могут быть использованы в целях политического контроля над содержимым судебных решений", - объяснила Юрова.

Зампред ЕК добавила, что принятое Еврокомиссией решение не может ни для кого быть сюрпризом, так как еще в декабре 2019 года она направила соответствующее письмо польским властям, а в январе 2020 посетила Польшу для обсуждения этого вопроса.

Она считает проведенный Еврокомиссией анализ польского закона "очень детальным и очень тщательным".

В опубликованном в среду Еврокомиссией коммюнике сообщается, что польским властям направлено официальное уведомление о нарушении страной законодательства Европейского союза. "У польского правительства есть два месяца, начиная с этой даты, чтобы ответить на официальное уведомление", - сказано в документе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]