В мире с начала вспышки коронавируса выздоровел уже почти 1 млн человек

Почти 1 млн человек из заразившихся коронавирусом COVID-19, уже выздоровели, свидетельствуют данные портала Worldometers, отслеживающего данные по COVID-19.

В настоящее время продолжают болеть около 2 млн человек, 97% из них переносят заболевание в легкой форме.

Лидером по числу случаев заражения и летальным исходам остаются США, там с начала вспышки выявлено более 1 млн случаев заболевания, 60 тыс. человек скончалось.

В азиатских странах ситуация нормализуется. В Китае за минувшие сутки выявили только 22 новых случая заболевания, причем 21 из них стал результатом заражения человека в другой стране. Во Вьетнаме в среду сообщили о том, что уже 13-й день подряд не фиксируют данных о передаче вируса человека к человеку на территории страны. В Южной Корее подтвердили всего лишь 9 новых случаев.

Среди европейских стран больше всего зарегистрированных за время пандемии случаев - в Испании, Италии, Франции, Великобритании и Германии.

Между тем, медики в Испании за минувшие сутки зафиксировали рекордное для страны число выздоровевших пациентов с коронавирусом COVID-19. В последние дни ситуация в этой стране стала возвращаться под контроль и власти ослабили ограничения на передвижения граждан и на работу предприятия и магазинов.

В Бельгии в свою очередь выявили тенденцию сокращения числа поступлений в палаты интенсивно терапии. В реанимации в настоящее время находятся 797 пациентов, это на 79 меньше, чем накануне.

В Швейцарии медицинские службы распространили сообщение о том, что пожилым людям отныне можно контактировать и "обнимать своих внуков, если известно, что дети не заражены коронавирусом". Считается, что коронавирус наиболее опасен как раз для пожилых людей, а дети, как правило, легко переносят COVID-19, однако столь же легко могут заражать окружающих.

Однако многие по-прежнему в значительной мере обеспокоены дальнейшими экономическими последствиями после пандемии. Правительства многих стран уже представили планы поддержки компаниям, а также разработали "дорожную карту" по снятию ограничительных мер.

В частности, кризис вокруг коронавируса сильно ударил по туристическому сектору. В Греции, которая традиционно летом принимает огромное количество туристов из разных стран мера, надеются на то, что "желающие все же смогут приехать этим летом". Министр туризма Греции Гарри Теохарис заверил, что его страна готова выполнить "все необходимые меры предосторожности" и обеспечить безопасность их пребывания в стране.