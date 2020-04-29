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Дальнее зарубежье 29.04.2020 19:26

В Италии и Франции призывают сограждан провести лето на родине

Итальянский министр культуры и туризма Дарио Франческини призвал итальянцев провести летний отдых на территории страны.

"Мы значительно вкладываемся во внутренний туризм, поскольку это будет лето каникул в Италии", - сказал министр в интервью газета Il Messaggero.

Он отметил, что правительство страны также активно работает над тем, чтобы, как только это будет возможно, возобновить поездки иностранных туристов в Италию.

"К сожалению, я понимаю, что в международному туризме будет значительный спад этим летом", - продолжил Франческини, добавив, что итальянцам стоит поддержать туриндустрию в стране и выбрать итальянские курорты для отдыха в этом году.

При этом он назвал фейковыми новостями сообщения о том, что границы Италии будут закрыты до конца 2020 года. Министр пояснил, что министры туризма ЕС на недавнем совещании как раз обсуждали способы открыть границы внутри Евросоюза и при этом - не допускать распространение коронавирусной инфекции.

Италия сейчас занимает третье место в списке самых неблагоприятных стран с точки зрения эпидемиологической ситуации, однако, итальянские медики уже некоторое время отмечают определенную стабилизацию ситуации и общую тенденцию к снижению числа случаев заражения коронавирусом.

Со своей стороны, государственный секретарь при МИД Франции по вопросам туризма Жан-Батист Лемуан в среду также указал, что нынешний туристический сезон "не будет таким, как предыдущие".

Выступая перед Национальным собранием Франции, он призвал французов в этом году провести отдых недалеко от их домов.

Лемуан указал, что в скором времени в стране могут открыться "маленькие музеи, некоторые природные объекты, парки и сады в департаментах, где вирус не распространяется активно".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]