Власти Казахстана с 4 мая снимают ограничения на работу малого бизнеса, возобновляются внутренние авиарейсы

Правительство Казахстана разрешило малому бизнесу с 4 мая частично возобновить работу, прерванную с введением режима чрезвычайного положения по коронавирусу, который действует в стране с 16 марта.
Перечень разрешенных в Казахстане с понедельника видов деятельности утвержден Госкомиссией по обеспечению режима ЧП, сообщила пресс-служба правительства республики.
С 4 мая в Казахстане возобновляется работа все видов непродовольственных магазинов площадью до 500 кв.м до 17:00, открываются фотосалоны и цветочные киоски. По записи будут работать парикмахерские, медицинские центры и стоматологические клиники. Также разрешено возобновить работу компаниям по операциям с недвижимым имуществом, рекламным агентствам, адвокатам и нотариусам. Начнут работать микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты и компании информационно-коммуникационных технологий. Также, с 4 мая разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице.
Кроме того, по решению Госкомиссии, с 4 мая в Казахстане возобновляются полеты из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей.
Соответствующее решение было принято в среду по итогам заседания под председательством премьера Казахстана Аскара Мамина.
Рейсы будут осуществляться с усиленными санитарными требованиями, для соблюдения дистанции в условиях угрозы коронавируса на борт будет допускаться меньшее число пассажиров, чем обычно.
Ранее сообщалось, что с 1 мая возобновляются регулярные авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы,
В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, введенный из-за распространения коронавируса COVID-19. Как сообщила в среду пресс-служба главы государства, президент Казахстана подписал указ о продлении режима ЧП по коронавирусу до 00:00 11 мая.
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