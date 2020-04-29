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СНГ 29.04.2020 19:47

Власти Казахстана с 4 мая снимают ограничения на работу малого бизнеса, возобновляются внутренние авиарейсы

Правительство Казахстана разрешило малому бизнесу с 4 мая частично возобновить работу, прерванную с введением режима чрезвычайного положения по коронавирусу, который действует в стране с 16 марта.

Перечень разрешенных в Казахстане с понедельника видов деятельности утвержден Госкомиссией по обеспечению режима ЧП, сообщила пресс-служба правительства республики.

С 4 мая в Казахстане возобновляется работа все видов непродовольственных магазинов площадью до 500 кв.м до 17:00, открываются фотосалоны и цветочные киоски. По записи будут работать парикмахерские, медицинские центры и стоматологические клиники. Также разрешено возобновить работу компаниям по операциям с недвижимым имуществом, рекламным агентствам, адвокатам и нотариусам. Начнут работать микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты и компании информационно-коммуникационных технологий. Также, с 4 мая разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице.

Кроме того, по решению Госкомиссии, с 4 мая в Казахстане возобновляются полеты из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей.

Соответствующее решение было принято в среду по итогам заседания под председательством премьера Казахстана Аскара Мамина.

Рейсы будут осуществляться с усиленными санитарными требованиями, для соблюдения дистанции в условиях угрозы коронавируса на борт будет допускаться меньшее число пассажиров, чем обычно.

Ранее сообщалось, что с 1 мая возобновляются регулярные авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы,

В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, введенный из-за распространения коронавируса COVID-19. Как сообщила в среду пресс-служба главы государства, президент Казахстана подписал указ о продлении режима ЧП по коронавирусу до 00:00 11 мая.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]