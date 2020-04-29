Boeing завершил I квартал с убытком, акции дорожают

Американский концерн Boeing Co. , один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в первом квартале 2020 года получил чистый убыток хуже прогноза, однако акции дорожают из-за того, что свободный денежный поток (free cash flow) оказался лучше ожиданий.
Как сообщается в отчетности компании, в январе-марте ее чистый убыток составил $641 млн, или $1,11 в расчете на акцию по сравнению с чистой прибылью в $2,15 млрд, или $3,75 на акцию, полученной за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль составила $1,7 на акцию.
Выручка рухнула на 26% - до $16,91 млрд.
Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированный убыток компании на уровне $1,6 на акцию при выручке в $17,33 млрд.
Boeing зафиксировала отрицательный free cash flow в первом квартале в объеме $4,73 млрд против положительного показателя в $2,29 млрд в январе-марте 2019 года. При этом прогноз экспертов составлял минус $5,79 млрд.
Выручка компании в сегменте гражданских самолетов упала на 48% - до $6,21 млрд, доходы подразделения по выпуску оборонной и космической техники - на 8%, до $6,04 млрд. Аналитики оценивали эти показатели в среднем на уровне соответственно $5,94 млрд и $6,76 млрд.
Компания в январе-марте поставила 50 самолетов против 149 за аналогичный период 2019 года.
Затраты из-за приостановки эксплуатации и производства самолетов модели 737 MAX выросли на $1 млрд и достигли $5 млрд. Boeing ожидает, что их выпуск "небольшими темпами" может возобновиться в 2020 году, отмечается в сообщении.
Котировки акций Boeing в ходе предварительных торгов в среду растут на 3,6%. С начала текущего года капитализация компании рухнула на 60%.
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