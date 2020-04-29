Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8445 RUR   0.023 GBR   2.1206 TRY   0.2435

Цена на нефть

24.04   $/bbl WTI 12.34 -0.44 Brent 20.46 0.47

Погода в Баку

  ночь день

Регион 29.04.2020 20:44

ВБ выделил Грузии $80 млн на преодоление последствий пандемии COVID-19

Всемирный банк предоставит Грузии пакет финансовой помощи в размере $80 млн, чтобы помочь правительству оперативно отреагировать и смягчить последствия пандемии коронавируса в области здравоохранения и социальной сфере, говорится в сообщении тбилисского представительства ВБ.

Как отмечается, данное финансирование является частью пакета быстрого реагирования на COVID-19 (Fast-Track Facility). При этом говорится, что ВБ также сотрудничает с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций в рамках соглашения о софинансировании для дополнительного привлечения для Грузии $100 млн.

Целью проекта является финансирование мероприятий, которые помогут предотвратить, выявить и отреагировать на угрозу, создаваемую пандемией COVID-19, а также обеспечить немедленную социальную помощь наиболее уязвимым слоям населения.

"По нашим оценкам, пакет финансирования ВБ для Грузии в ответ на COVID-19 составляет около $200 млн, к которым будут добавлены и $300 млн финансирование, предусматриваемое для таких важных проектов, как цифровая связь и развитие инфраструктуры в 2020-2021 годах", - сказал региональный директор ВБ по Южному Кавказу Себастьян Молинеус, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, в конце марта совет директоров ВБ утвердил для Грузии кредит в размере 45 млн евро на финансирование мер в области экономического управления и развития политики конкурентоспособности, поддержки осуществляемых в стране реформ, а также смягчения последствий пандемии COVID-19.

Всемирный банк сотрудничает с Грузией с 1992 года. За это время общий объем выделенных стране кредитов на поддержку бюджета и финансирование проектов в разных секторах превысил $2,7 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]