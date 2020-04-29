ВБ выделил Грузии $80 млн на преодоление последствий пандемии COVID-19

Всемирный банк предоставит Грузии пакет финансовой помощи в размере $80 млн, чтобы помочь правительству оперативно отреагировать и смягчить последствия пандемии коронавируса в области здравоохранения и социальной сфере, говорится в сообщении тбилисского представительства ВБ.
Как отмечается, данное финансирование является частью пакета быстрого реагирования на COVID-19 (Fast-Track Facility). При этом говорится, что ВБ также сотрудничает с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций в рамках соглашения о софинансировании для дополнительного привлечения для Грузии $100 млн.
Целью проекта является финансирование мероприятий, которые помогут предотвратить, выявить и отреагировать на угрозу, создаваемую пандемией COVID-19, а также обеспечить немедленную социальную помощь наиболее уязвимым слоям населения.
"По нашим оценкам, пакет финансирования ВБ для Грузии в ответ на COVID-19 составляет около $200 млн, к которым будут добавлены и $300 млн финансирование, предусматриваемое для таких важных проектов, как цифровая связь и развитие инфраструктуры в 2020-2021 годах", - сказал региональный директор ВБ по Южному Кавказу Себастьян Молинеус, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Как сообщалось, в конце марта совет директоров ВБ утвердил для Грузии кредит в размере 45 млн евро на финансирование мер в области экономического управления и развития политики конкурентоспособности, поддержки осуществляемых в стране реформ, а также смягчения последствий пандемии COVID-19.
Всемирный банк сотрудничает с Грузией с 1992 года. За это время общий объем выделенных стране кредитов на поддержку бюджета и финансирование проектов в разных секторах превысил $2,7 млрд.
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