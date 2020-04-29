Украина с 1 мая запускает виртуальный реверс газа с Венгрией

Операторы ГТС Украины и Венгрии с 1 мая 2020 года запустят виртуальный реверс газа, объединив две физические точки входа/выхода газа на границе стран в одну виртуальную, сообщил глава ОГТСУ Сергей Макогон.
"Мы не останавливаемся на достигнутом. Сегодня новый прорыв - мы объединили две физические точки передачи газа на границе Украина-Венгрия в одну виртуальную", - написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, это обеспечит трейдерам легкость и гибкость покупки мощностей на границе, а операторам ГТС - гибкость в планировании физических потоков. "Уже не нужно бронировать конкретную физическую точку, просто выбирается направление транспортировки газа, а операторы уже самостоятельно принимают решение о способе физической транспортировки газа (. . .) Уже нет необходимости транспортировать потоки во встречных направлениях - происходит взаимозачет встречных потоков, а это экономия топливного газа", - отметил Макогон.
Кроме того, значительно возрастают мощности по импорту газа. Так, теперь фактически импортироваться может весь объем транзита/экспорта за счет механизма виртуального реверса.
Как сообщалось, операторы газотранспортных систем Украины и Словакии с 1 марта 2020 года запустили виртуальный реверс через точку соединения "Вельке Капушаны - Ужгород", а в конце января 2020 года Украина начала виртуальный реверс природного газа с Польшей через газоизмерительную станцию (ГИС) "Дроздовичи".
Возможность создания виртуальных точек соединения появилась после подписания Украиной и Россией нового транзитного контракта на основе европейских правил. Согласно предыдущему десятилетнему контракту, такая возможность была заблокирована, поскольку Берегово, Дроздовичи и Вельки Капушаны использовались для транзита газа в Европу, Украина для импорта вынуждена была использовать параллельные точки.
"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.
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