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Транспорт и связь 29.04.2020 17:30

Узбекистан продлевает приостановку авиасообщения с другими странами до 30 июня

Власти Узбекистана приняли решение продлить приостановку авиасообщения с другими странами до 30 июня из-за распространения коронавируса, сообщили в среду "Интерфаксу" в Министерстве транспорта республики.

"Принято решение о продлении до 30 июня приостановки авиасообщения Узбекистана с другими странами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, решение принято спецкомиссией по борьбе с распространением COVID-19. Представитель Минтранса уточнил, что при этом будут осуществляться чартерные рейсы по специальным решениям правительства.

Ранее власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры.

Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways в среду на своем сайте официально объявила об отмене регулярных рейсов до 30 июня.

"Информируем вас об отмене регулярных рейсов до 30 июня 2020 года. Возврат авиабилетов на отмененные рейсы авиакомпании Uzbekistan Airways осуществляется по месту их приобретения", - сообщает национальный авиаперевозчик.

Согласно последним данным Минздрава республики, число заражений COVID-19 в Узбекистане достигло 1969 человек, выздоровевших после коронавируса - 1066, летальных исходов - восемь.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АВИАСООБЩЕНИЕ, ПРИОСТАНОВКА, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]