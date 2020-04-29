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Финансы 29.04.2020 17:25

Expressbank увеличил в I квартале активы на 3,7%, прибыль – в 4,4 раза

Азербайджанский «Expressbank» увеличил в первом квартале 2020 года активы на 3,7% - до 351,279 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 марта 2020 года равен 232,222 млн манатов (рост на 3,8%), в частности потребительские кредиты – 141,003 млн манатов (рост на 2,6%), бизнес-кредиты – 62,842 млн манатов (рост на 7,4%).

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 230,662 млн манатов (рост на 2,9%). Депозитный портфель на начало апреля 2020 года составил 147,942 млн манатов (спад на 15,1%), в частности вклады населения – 125,394 млн манатов (спад на 28,5%).

На конец марта капитал Expressbank составил 120,617 млн манатов (рост на 5,4%), уставный капитал – 112,545 млн манатов (без изменений).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом квартале 2020 года составила 5,858 млн манатов (рост в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ).

Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]