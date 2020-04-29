Expressbank увеличил в I квартале активы на 3,7%, прибыль – в 4,4 раза

Азербайджанский «Expressbank» увеличил в первом квартале 2020 года активы на 3,7% - до 351,279 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 марта 2020 года равен 232,222 млн манатов (рост на 3,8%), в частности потребительские кредиты – 141,003 млн манатов (рост на 2,6%), бизнес-кредиты – 62,842 млн манатов (рост на 7,4%).
Обязательства банка на конец отчетного периода равны 230,662 млн манатов (рост на 2,9%). Депозитный портфель на начало апреля 2020 года составил 147,942 млн манатов (спад на 15,1%), в частности вклады населения – 125,394 млн манатов (спад на 28,5%).
На конец марта капитал Expressbank составил 120,617 млн манатов (рост на 5,4%), уставный капитал – 112,545 млн манатов (без изменений).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом квартале 2020 года составила 5,858 млн манатов (рост в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ).
Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.
А.Мамедов
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