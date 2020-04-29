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ТЭК 29.04.2020 17:32

Белоруссия продолжит переговоры о цене на газ в 2020г непосредственно с Газпромом - Минэнерго

Белоруссия продолжит переговоры о снижении цены на газ в 2020 году непосредственно с ПАО "Газпром", заявила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь Минэнерго Жанна Зенкевич, комментируя позицию ведомства.

Как сообщалось, министр энергетики РФ Александр Новак в интервью "Интерфаксу" заявил, что пересмотра цены поставок газа в Белоруссию на 2020 год не предполагается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ГАЗПРОМ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]