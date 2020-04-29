Белоруссия продолжит переговоры о цене на газ в 2020г непосредственно с Газпромом - Минэнерго

Белоруссия продолжит переговоры о снижении цены на газ в 2020 году непосредственно с ПАО "Газпром", заявила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь Минэнерго Жанна Зенкевич, комментируя позицию ведомства.

Как сообщалось, министр энергетики РФ Александр Новак в интервью "Интерфаксу" заявил, что пересмотра цены поставок газа в Белоруссию на 2020 год не предполагается.