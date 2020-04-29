Белоруссия продолжит переговоры о цене на газ в 2020г непосредственно с Газпромом - Минэнерго

Белоруссия продолжит переговоры о снижении цены на газ в 2020 году непосредственно с ПАО "Газпром", заявила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь Минэнерго Жанна Зенкевич, комментируя позицию ведомства.
Как сообщалось, министр энергетики РФ Александр Новак в интервью "Интерфаксу" заявил, что пересмотра цены поставок газа в Белоруссию на 2020 год не предполагается.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
Ограничения в период карантина не будут распространяться на депутатов парламента Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
В мире с начала вспышки коронавируса выздоровел уже почти 1 млн человек
"Золотой глобус" вслед за Оскаром изменил правила отбора фильмов из-за Covid-19
Президент МОК оценил в сотни миллионов долларов потери от переноса ОИ-2020
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
МИД ФРГ продлил рекомендацию не ездить в заграничные турпоездки до 14 июня
В Израиле отмечают день независимости, несмотря на коронавирус
Госатомнадзор Белоруссии выдал разрешение БелАЭС на ввоз свежего ядерного топлива
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина
Caspian European Club организовал два тематических Онлайн B2B Форума
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог