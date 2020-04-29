МИД РФ призывает Иран проявить сдержанность в ответ на американские провокации

Москва призвала Тегеран не поддаваться на провокации США в районе Персидского залива и действовать в соответствии с международным правом.
"Мы призываем проявлять максимальную сдержанность и осторожность, не поддаваться на провокации и агрессивную риторику и, разумеется, действовать строго в рамках соответствующих международных норм и правил", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
Она отметила, что Москве "понятна резкая критика Тегерана в адрес американских военных", которые "совершили 15 апреля, как указывается, провокационные опасные маневры у иранских берегов в Персидском заливе".
"Мы хотели подчеркнуть, что Москва всегда рассматривала стабильность и безопасность в зоне Персидского залива как один из ключевых факторов, который влияет на ситуацию в более широком региональном контексте", - сказала Захарова.
"Мы убеждены в том, что незаконные односторонние санкции, которые мешают целому ряду стран спасать жизни своих граждан, должны быть приостановлены по гуманитарным соображениям, и вместо всяких маневров гораздо уместнее в текущей обстановке было бы заняться созданием соответствующих "зеленых коридоров"", - заявила официальный представитель МИД РФ.
Президент США Дональд Трамп 22 апреля заявил, что отдал распоряжение ВМС США наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море. "Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в Twitter.
Американские военные за неделю до этого заявили, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".
В ответ в ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.
27 апреля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что недавний запуск иранского военного спутника косвенно свидетельствует о том, что Тегеран ведет разработку ядерного оружия.
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