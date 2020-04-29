Газпром: низкая цена газа в Европе вытесняет уголь и американский СПГ

"Газпром"отмечает положительный эффект от падения цен на газ в Европе, заявил начальник внешне-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телеконференции.

Так, отметил он, снижение цен на газ в Европе стимулирует вытеснение угля газом, увеличивая рост спроса в промышленности, а также вытеснение американского СПГ с европейского на более маржинальные рынки.

Иванников отметил также, что средняя цена по контрактам "Газпрома" в 2019 году показала более устойчивую динамику, чем спотовая цена на рынках.

По его словам, в 2019 году экспорт газа "Газпромом" составил 199,3 млрд куб м.