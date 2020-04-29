Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8445 RUR   0.023 GBR   2.1206 TRY   0.2435

Цена на нефть

24.04   $/bbl WTI 12.34 -0.44 Brent 20.46 0.47

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.04.2020 20:30

Газпром: низкая цена газа в Европе вытесняет уголь и американский СПГ

"Газпром"отмечает положительный эффект от падения цен на газ в Европе, заявил начальник внешне-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телеконференции.

Так, отметил он, снижение цен на газ в Европе стимулирует вытеснение угля газом, увеличивая рост спроса в промышленности, а также вытеснение американского СПГ с европейского на более маржинальные рынки.

Иванников отметил также, что средняя цена по контрактам "Газпрома" в 2019 году показала более устойчивую динамику, чем спотовая цена на рынках.

По его словам, в 2019 году экспорт газа "Газпромом" составил 199,3 млрд куб м.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНА, ВЛИЯНИЕ


Похожие новости


Коронавирус "съедает" емкость рынка газа ЕС на 4 млрд куб. м в месяц - Rystad Energy ЕС и Азербайджан завершают проект поставок газа из Каспия в Европу - Шефчович Европа наращивает импорт СПГ на фоне снижения собственной добычи газа Цены на газ в Европе падают, и эксперты ждут дальнейшего снижения Дата переговоров по газу не определена, РФ готова провести их 5 декабря, если компании готовы - Новак Европа распечатала запасы газа в подземных хранилищах, зафиксировав рекордный уровень их наполнения

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]