Газпром: низкая цена газа в Европе вытесняет уголь и американский СПГ

"Газпром"отмечает положительный эффект от падения цен на газ в Европе, заявил начальник внешне-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телеконференции.
Так, отметил он, снижение цен на газ в Европе стимулирует вытеснение угля газом, увеличивая рост спроса в промышленности, а также вытеснение американского СПГ с европейского на более маржинальные рынки.
Иванников отметил также, что средняя цена по контрактам "Газпрома" в 2019 году показала более устойчивую динамику, чем спотовая цена на рынках.
По его словам, в 2019 году экспорт газа "Газпромом" составил 199,3 млрд куб м.
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