США призывают партнеров добавиться от Китая правды о коронавирусе - Помпео

Власти США призывают иностранных партнеров добиваться от КНР ответов на вопросы о происхождении коронавируса COVID-19, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.
"Мы призываем партнеров в мире требовать информацию о том, что там произошло", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.
В частности, Помпео напомнил, что до сих пор у США нет доступа к лаборатории в китайском городе Ухань, в которой, согласно одной из циркулирующих в СМИ теорий, мог храниться вирус COVID-19.
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