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Дальнее зарубежье 29.04.2020 21:28

США призывают партнеров добавиться от Китая правды о коронавирусе - Помпео

Власти США призывают иностранных партнеров добиваться от КНР ответов на вопросы о происхождении коронавируса COVID-19, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"Мы призываем партнеров в мире требовать информацию о том, что там произошло", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

В частности, Помпео напомнил, что до сих пор у США нет доступа к лаборатории в китайском городе Ухань, в которой, согласно одной из циркулирующих в СМИ теорий, мог храниться вирус COVID-19.

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Тэги: США, КИТАЙ, ВИРУС, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]