Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1766, умерших-23

Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 49 человек, 46 вылечились, один скончался, сообщает оперативный штаб.
"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 49 зараженных COVID-19, один скончался. В тоже время за сутки вылечились и отпущены домой 46 человек", - говорится в сообщении штаба.
Таким образом, общее число зараженных достигло 1766, общее число умерших – 23, число вылечившихся - 1267.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 476 человек. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 26 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.
За весь период в Азербайджане проведено 137,379 тыс. тестов на коронавирус.
Б.Рустамбеков
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