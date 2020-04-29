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Здравоохранение 29.04.2020 18:48

Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1766, умерших-23

Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 49 человек, 46 вылечились, один скончался, сообщает оперативный штаб.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 49 зараженных COVID-19, один скончался. В тоже время за сутки вылечились и отпущены домой 46 человек", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1766, общее число умерших – 23, число вылечившихся - 1267.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 476 человек. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 26 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

За весь период в Азербайджане проведено 137,379 тыс. тестов на коронавирус.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]