Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8445 RUR   0.023 GBR   2.1206 TRY   0.2435

Цена на нефть

24.04   $/bbl WTI 12.34 -0.44 Brent 20.46 0.47

Погода в Баку

  ночь день

29.04.2020 19:01

Нефть активно растет после данных о запасах в США, Brent - $23,64 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в среду после публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 мск в среду составляет $23,64 за баррель, что на 15,54% ($3,18) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 33,06% ($4,08) - до $16,42 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 апреля, подскочили на 9 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,7 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 9,8 млн баррелей, бензина - на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 апреля, выросли на 9,98 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей.

Тем временем аналитики Moodys Investors Service во вторник понизили прогноз нефтяных цен в краткосрочной перспективе из-за падения спроса на нефтепродукты на фоне экономической рецессии в США и других ведущих экономиках.

Агентство теперь ожидает, что цена WTI в среднем составит $30 за баррель в 2020 году и $41 за баррель в 2021 году. Brent в среднем будет стоить $35 за баррель в этом году и $45 за баррель - в следующем.

По прогнозу Moodys, добыча в 2020-2021 гг. сократится в результате действий ОПЕК+ и снижения производства в США и Канаде.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть уверенно дорожает в ожидании данных о запасах в США, Brent - $21,55 за баррель Новак: сделка ОПЕК+ сгладила хаос от минусовых цен на нефть WTI, но в мае рынок останется волатильным "Американские горки" на рынке нефти: WTI растет на 14%, Brent - 4% Нефть WTI дешевеет на 12,5%, Brent сократила падение и торгуется на уровне $19,92 за баррель WTI упала до $11,3 из-за нежелания инвесторов держать ближайшие контракты, Brent торгуется у $19 за баррель Цена нефти WTI падает на 25%, Brent подешевела до $20 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]