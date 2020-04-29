Нефть активно растет после данных о запасах в США, Brent - $23,64 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в среду после публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 мск в среду составляет $23,64 за баррель, что на 15,54% ($3,18) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 33,06% ($4,08) - до $16,42 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 апреля, подскочили на 9 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,7 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 9,8 млн баррелей, бензина - на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 апреля, выросли на 9,98 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей.

Тем временем аналитики Moodys Investors Service во вторник понизили прогноз нефтяных цен в краткосрочной перспективе из-за падения спроса на нефтепродукты на фоне экономической рецессии в США и других ведущих экономиках.

Агентство теперь ожидает, что цена WTI в среднем составит $30 за баррель в 2020 году и $41 за баррель в 2021 году. Brent в среднем будет стоить $35 за баррель в этом году и $45 за баррель - в следующем.

По прогнозу Moodys, добыча в 2020-2021 гг. сократится в результате действий ОПЕК+ и снижения производства в США и Канаде.