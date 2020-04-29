Банки в Азербайджане в I квартале 2020г сократили активы на 1,5%, увеличили прибыль на 31,6%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 марта 2020 года составляют 32 млрд 218,9 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.
Как сообщалось ранее, на 1 января 2020 года активы банков в Азербайджане составляли 32 млрд 722,8 млн манатов. Таким образом, в первом квартале активы банков сократились на 1,5%.
Кредитный портфель банков на конец отчетного периода составляет 15 млрд 232,7 млн манатов (рост на 2,2% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ).
Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 марта 2020 года составляет 4 млрд 741 млн манатов (рост на 3,4% - ИФ).
Обязательства банков на конец марта 2020 года равны 27 млрд 477,9 млн манатов (спад на 2,4%). В том числе обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 350,7 млн манатов (рост на 7,5%).
Депозитный портфель в банках на конец марта составляет 20 млрд 586,6 млн манатов (спад на 3,5%), в том числе вклады населения – 8 млрд 158,7 млн манатов (спад на 4,1%).
По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-марте составила 163 млн манатов, что на 31,6% выше показателя аналогичного периода 2019 года.
В январе-марте 2020 года процентные доходы банков составили 501,6 млн манатов (рост на 3,8% по сравнению с январем-мартом 2019г - ИФ), в том числе 399,3 млн манатов по выданным кредитам (рост на 16,4%).
Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 174 млн манатов (рост на 19,8%).
Процентные расходы банков в отчетный период составили 134,9 млн манатов (спад на 4,1%), в том числе по депозитам – 91,5 млн манатов (спад на 1,7%).
Непроцентные расходы банков составили 304,6 млн манатов (рост на 22,4%).
Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-марта составила 217,7 млн манатов (рост на 21,6%). При этом на формирование резервов банки в отчетном периоде направили 29,7 млн манатов (спад в 2,1 раза).
В результате суммарная доналоговая прибыль банков в первом квартале 2020 года оценивается в 187,9 млн манатов (рост на 34,8% по сравнению с показателем января-марта 2019 года – ИФ), выплаты по налогу на прибыль в отчетный период составили 24,9 млн манатов (рост на 60,6%).
На 31 марта 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 30 банков, в том числе в 14 банках имеется иностранный капитал.
В целом, на конец марта банки имеют 506 филиалов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 год на 0,6%) и 126 отделений (спад на 5,3%).
В банковском секторе Азербайджана на конец отчетного периода работают 19,846 тыс. человека (рост по сравнению с показателем на конец 2019г на 2% - ИФ).
А.Азизов
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