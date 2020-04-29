Xalq Bank сократил в I квартале активы на 7,2%

Азербайджанский «Xalq Bank» сократил в I-ом квартале 2020 года активы на 7,2% - до 2 млрд 282,872 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на 31 марта 2020 года составил 1 млрд 665,295 млн манатов (спад на 9% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ).
Обязательства банка на конец марта 2020 года равны 1 млрд 861,659 млн манатов (спад на 8,7%).
Депозитный портфель в банке на конец отчетного периода составил 1 млрд 550,187 млн манатов (спад на 9,6%).
Капитал банка на 31 марта 2020 года составляет 421,213 млн манатов (рост на 0,3%), уставный капитал – 364 млн 777,54 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в отчетный период составила 9,044 млн манатов (рост на 25,6% по сравнению с первым кварталом 2019 года – ИФ).
Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.
А.Азизов
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