Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8445 RUR   0.023 GBR   2.1206 TRY   0.2435

Цена на нефть

24.04   $/bbl WTI 12.34 -0.44 Brent 20.46 0.47

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 29.04.2020 20:29

Xalq Bank сократил в I квартале активы на 7,2%

Азербайджанский «Xalq Bank» сократил в I-ом квартале 2020 года активы на 7,2% - до 2 млрд 282,872 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 31 марта 2020 года составил 1 млрд 665,295 млн манатов (спад на 9% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ).

Обязательства банка на конец марта 2020 года равны 1 млрд 861,659 млн манатов (спад на 8,7%).

Депозитный портфель в банке на конец отчетного периода составил 1 млрд 550,187 млн манатов (спад на 9,6%).

Капитал банка на 31 марта 2020 года составляет 421,213 млн манатов (рост на 0,3%), уставный капитал – 364 млн 777,54 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в отчетный период составила 9,044 млн манатов (рост на 25,6% по сравнению с первым кварталом 2019 года – ИФ).

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ


Похожие новости


VTB Bank (Azerbaijan) в январе-марте увеличил активы на 4,8% Expressbank увеличил в I квартале активы на 3,7%, прибыль – в 4,4 раза AFB Bank увеличил в I квартале активы на 0,5%, прибыль - в 23 раза Premium Bank сократил в январе-марте активы на 0,4%, удвоил прибыль Активы Azer-Turk Bank превышают 338 млн манатов Muganbank сократил в I квартале активы на 8,3%, убыток – в 10 раз

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]