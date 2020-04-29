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Внутренняя политика 29.04.2020 21:31

Президент Азербайджана выдвинул новую кандидатуру на должность Генпрокурора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул новую кандидатуру на должность Генерального прокурора, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Милли Меджлисе (парламент).

«На должность генпрокурора предложена кандидатура Кямрана Алиева, который в настоящее время является начальником Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана», сказали в парламенте.

«Вероятно, что на пленарном заседании 1 мая парламент утвердит его кандитатуру», сказал собеседник агенства.

Отметим, что в настоящее время Генпрокурором страны является Закир Гаралов, который занимает эту должность с 25 апреля 2000 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕНПРОКУРОР, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]