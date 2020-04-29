Президент Азербайджана выдвинул новую кандидатуру на должность Генпрокурора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул новую кандидатуру на должность Генерального прокурора, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Милли Меджлисе (парламент).
«На должность генпрокурора предложена кандидатура Кямрана Алиева, который в настоящее время является начальником Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана», сказали в парламенте.
«Вероятно, что на пленарном заседании 1 мая парламент утвердит его кандитатуру», сказал собеседник агенства.
Отметим, что в настоящее время Генпрокурором страны является Закир Гаралов, который занимает эту должность с 25 апреля 2000 года.
Б.Рустамбеков
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