Президент Азербайджана выдвинул новую кандидатуру на должность Генпрокурора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул новую кандидатуру на должность Генерального прокурора, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Милли Меджлисе (парламент).

«На должность генпрокурора предложена кандидатура Кямрана Алиева, который в настоящее время является начальником Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана», сказали в парламенте.

«Вероятно, что на пленарном заседании 1 мая парламент утвердит его кандитатуру», сказал собеседник агенства.

Отметим, что в настоящее время Генпрокурором страны является Закир Гаралов, который занимает эту должность с 25 апреля 2000 года.

Б.Рустамбеков