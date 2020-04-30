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Дальнее зарубежье 30.04.2020 16:16

В Калабрии вопреки распоряжениям Рима открываются кафе и рестораны на открытом воздухе

Власти южной итальянской области Калабрия с четверга разрешают возобновить работу кафе и ресторанов при условии, что обслуживание посетителей проводится на открытом воздухе, сообщают римские СМИ.

Также разрешается открыть продовольственные рынки, работающие на открытом воздухе. Имеют право возобновить работу и продавцы цветов, других растений, удобрений. При этом всем заведениям нужно будет обеспечить соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.

Соответствующий указ подписала губернатор области Йоле Сантелли, представляющая оппозиционную правую партию "Вперед, Италия".

Калабрия на данный момент - единственная итальянская область, настолько ослабившая ограничительные меры. Решение местных властей идет вразрез с рекомендациями властей страны.

Калабрия мало пострадала от распространения коронавируса COVID-19. В этой области зафиксировали около тысячи случаев заражения. В последние дни новых заразившихся - крайне мало.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КАЛАБРИЯ, ВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]