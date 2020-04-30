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Дальнее зарубежье 30.04.2020 16:32

В Испании зафиксировали самое низкое с 20 марта количество смертей от коронавируса

В Испании за сутки скончались 268 пациентов с коронавирусом, сообщают в четверг в Минздраве страны.

Это - самый низкий показатель с 20 марта.

Общее число умерших в Испании от последствий заражения коронавирусом COVID-19 - 24543 человека.

Испания - один из эпицентров распространения коронавирусной инфекции в западной Европе. В стране выявили свыше 213 тыс. случаев заражения.

Ранее в апреле правительство Испании ослабило на передвижения жителей. Эти ограничения были призваны сдерживать распространение инфекции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОАНВИРУС, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]