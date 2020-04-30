Shell сокращает дивиденды впервые со времен Второй мировой войны

Прибыль британско-нидерландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Plc в первом квартале снизилась на 48%, она объявила о первом сокращении дивидендов со времен Второй мировой войны из-за падения спроса и цен на углеводороды.

Скорректированная прибыль Shell с учетом изменения расходов на производство (CCS) - именно этот показатель является ключевым для компании, а рынок отслеживает его внимательнее всего - составила в январе-марте $2,756 млрд против $5,293 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Аналитики в среднем оценивали этот показатель на уровне $2,25 млрд, сообщает MarketWatch.

Чистый убыток Shell составил $24 млн по сравнению с чистой прибылью в $6,001 млрд годом ранее. Выручка упала на 28% - до $60 млрд.

Объем добычи нефти и газа Shell в прошедшем квартале сократился на 1% и составил 3,719 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б/с). Средняя цена реализации жидких углеводородов Shell составила $46,53 за баррель, что на 19% меньше, чем в январе-марте 2019 года. Средняя цена сбыта природного газа упала на 20% - до $4,31 за 1 тыс. куб. футов.

Компания объявила о намерении выплатить дивиденды в размере 16 центов на акцию против 47 центов в первом квартале 2019 года.

"Учитывая риск продолжительного периода экономической неопределенности, снижения сырьевых цен, высокой волатильности и неясных перспектив спроса, совет директоров считает поддержание текущего уровня распределения средств среди акционеров нецелесообразным", - отмечается в сообщении.

Скорректированная прибыль Shell в сфере геологоразведки и добычи (upstream) в первом квартале упала до $291 млн с $1,648 млрд годом ранее. Газовый бизнес Shell заработал $2,143 млрд против $2,569 млрд годом ранее, нефтехимическое подразделение - $148 млн по сравнению с $451 млн. Прибыль в сфере производства нефтепродуктов опустилась до $1,363 млрд с $1,448 млрд.

Капзатраты компании в первом квартале составили $4,97 млрд против $5,6 млрд за тот же период прошлого года.

Котировки акций Shell падают в ходе торгов в Лондоне в четверг на 4,9%. Капитализация компании с начала текущего года упала почти на 37%. Фондовый индекс FTSE 100 за этот период потерял 19%.